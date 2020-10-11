Франция

Хавбек "ткачей" не жалеет, что не сменил клуб.

В прошлое трансферное окно интерес к полузащитнику Лиона Хуссему Ауару приписывали Ювентусу и Арсеналу, однако он остался в клубе и не жалеет об этом.

"Я рад оставаться в Лионе. Это мой город, мой клуб. Я очень горжусь, что играю за Лион", — сказал 22-летний хавбек TF1.

"Не стоял выбор: Арсенал или ничего, хотя в конце и было близко к этой ситуации. Я рад, что остался в Лионе".

"Мы много разговаривали со спортивным директором Жуниньо. Он вселяет уверенность каждый день, работать с ним одно удовольствие. Я горжусь, что остаюсь здесь на еще один сезон или дольше".

"Ткачи" в прошлом сезоне дошли до полуфинала Лиги чемпионов, однако не смогли квалифицироваться в еврокубки и теперь сосредоточатся на внутренних турнирах.