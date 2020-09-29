Англия

Жан-Мишель Ола хочет заработать на продаже французского хавбека больше 40 миллионов евро.

Арсенал продолжает попытки подписать полузащитника Лиона Хуссема Ауара. "Канониры" уже согласовали условия личного контракта с французом, однако договориться с руководством "ткачей" о сумме компенсации за футболиста пока не получается.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола прокомментировал слухи, которые связывают Ауара с возможным переходом в Арсенал.

"Арсенал сделал скромное предложение. Нам показалось, они не учли тот факт, что Ауар является игроком сборной Франции. Так что это предложение не могло даже заставить нас задуматься о продаже".

Журналист телеканала Canal Plus спросил у акционера, сколько Лион хочет заработать на трансфере Хуссема Ауара: 40 или 50 миллионов евро?

"Это определенно больше, чем первое число, которое вы упомянули", — приводит слова президента Лиона GFFN.

Ранее сообщалось, что последнее предложение Арсенала по Хуссему Ауару составило 35 миллионов евро.