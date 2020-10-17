Тренер прокомментировал отсутствие форварда.
Неймар, getty images
17 октября 2020, 06:52
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель объяснил, почему нападающий команды Неймар пропустил игру чемпионата против Нима (4:0).
"У Неймара нет никаких проблем. Мы поговорили с ним. Такой же разговор я провел с Мбаппе".
"У нас был честный разговор, и я решил дать ему отдохнуть. Он будет с нами уже на тренировочном процессе. Он будет тренироваться и готовиться к игре с Манчестер Юнайтед. Неймар обязательно будет на поле", — приводит слова Тухеля Goal.
Ранее сообщалось, что в ближайшие трансферные окна парижан может покинуть нападающий Килиан Мбаппе.