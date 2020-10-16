Испания

Каталонский клуб поборется за форварда ПСЖ.

Барселона готова включиться в борьбу за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает издание AS.

Кандидат в президенты каталонского клуба Виктор Фонт определил форварда парижан как свою приоритетную трансферную цель. Если его изберут на должность, то он предпримет попытку подписать француза следующим летом.

В приобретении 21-летнего игрока также заинтересованы Реал Мадрид и Ман Сити.

В текущем сезоне нападающий провел 3 поединка в футболке "сине-красных", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Мбаппе уведомил ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года.