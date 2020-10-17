Франция

Вашему вниманию видеообзор поединка Лиги 1.

В поединке седьмого тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде добыл легкую победу над Нимом, забив четыре безответных гола.

Таким образом, парижане вышли на первое место в турнирной таблице, но у ряда конкурентов остается игра в запасе.

Ним — ПСЖ 0:4

Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88

Ним: Рене — Бюрне, Ландр, Мигель, Паки — Кубас (Мартинес, 54), До, Фомба (Алинви, 85), Элиассон (Мажуга, 85) — Рипар (Коне, 84), Ру (Ариби, 67).

ПСЖ: Навас — Флоренци (Руис-Атиль, 84), Кимпембе, Баккер, Диалло - Паредес (Эррера, 11), Рафинья (Дагба, 58), Гуйе — Сарабия, Кин, Мбаппе (Хесе, 84).

Предупреждения: До — Рафинья, Гуйе.

Удаление: Ландре, 12