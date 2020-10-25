Франция

Менеджер прокомментировал выступления форварда.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказал свое мнение об игре нападающего Мойзе Кина, который арендован у Эвертона.

"Он придает интенсивность нашей игре. Кин — отличный спортсмен, и я рад, что он смог доказать это в матчах с Нимом и Дижоном. Ему было сложнее против Манчестер Юнайтед, они на другом уровне".

"Кин показал, что может помочь в матчах такого уровня, но мы не можем ожидать от него слишком многого". Он мало играл с Эвертоном, ему нужно совершенствоваться и продолжать расти", — цитирует Тухеля Canal+.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ произошел конфликт из-за того, что руководство не смогло совершить нужные трансферы.