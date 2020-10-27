Франция

Парижане намерены переманить тренера Реала.

В эфире испанского телеканала ​El Chiringuito TV прозвучала информация, что за последние недели ПСЖ несколько раз контактировал с Зинедином Зиданом касательно возможности его переезда во Францию.

Источник не сообщает, чем завершились эти переговоры.

Отметим, что сейчас Зидан показывает не лучшие результаты с Реалом и в испанской прессе уже ходят слухи о его возможной отставке. Правда, недавняя победа над Барселоной немного успокоила ситуацию вокруг тренера.

ПСЖ сейчас тренирует Томас Тухель, но очевидно, что если Зидан даст согласие, то с немецким специалистом быстро попрощаются.

Сегодня, 27 октября, команда Зинедина Зидана Реал сыграет в Лиге чемпионов против Боруссии М.