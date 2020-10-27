Парижане намерены переманить тренера Реала.
ЗИНЕДИН ЗИДАН, GETTY IMAGES
27 октября 2020, 11:08
В эфире испанского телеканала El Chiringuito TV прозвучала информация, что за последние недели ПСЖ несколько раз контактировал с Зинедином Зиданом касательно возможности его переезда во Францию.
Источник не сообщает, чем завершились эти переговоры.
Отметим, что сейчас Зидан показывает не лучшие результаты с Реалом и в испанской прессе уже ходят слухи о его возможной отставке. Правда, недавняя победа над Барселоной немного успокоила ситуацию вокруг тренера.
ПСЖ сейчас тренирует Томас Тухель, но очевидно, что если Зидан даст согласие, то с немецким специалистом быстро попрощаются.
Сегодня, 27 октября, команда Зинедина Зидана Реал сыграет в Лиге чемпионов против Боруссии М.