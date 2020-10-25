Испания

Менеджер высказал свои эмоции после матча с каталонцами.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан отреагировал на критику в адрес своей команды после матча против Барселоны (3:1).

"Я и моя команда не для того работаем, чтобы затыкать критиков. Мы делаем свою работу, верим в то, что делаем, сохраняем единство, когда это необходимо. Именно это мы и сделали против Барсы. Мы сделали это как команда, я очень горжусь игроками".

"Когда дело касалось обороны, мы сыграли очень компактно. Сумели найти пространства, действуя против такого открытого противника как Барселона, дважды или трижды", — приводит слова Зидана Goal.

Ранее свое мнение о поединке высказал главный тренер Барселоны Рональд Куман.