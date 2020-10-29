Франция

Пандемия COVID-19 стала причиной переносов игр в очередном локальном состязании.

Вчерашнее обращение к нации от президента Франции Эммануэля Макрона содержало в себе сообщение о начале второй общенациональной изоляции. Ориентировочные сроки ее окончания определены на конец ноября 2020-го года.

Помимо ограничений для граждан и бизнеса в работе общественных заведений, пострадали и спортивные мероприятия. Как сообщает BBC, министр спорта Франции Роксана Марачиняну заявила, что профессиональные спортивные могут продолжаться только за закрытыми дверями. В этот перечень попали, в частности, матчи Лиги 1, Лиги 2 и поединки национальных команд среди женщин и мужчин.

При этом, были остановлены все соревнования более мелкого масштаба: чемпионаты лиг, округов, а также матчи состязаний в категории National 3, National 2, D2 среди женщин, Кубок Франции среди женщин и мужчин и молодежные первенства, согласно официальному сообщению от Федерации футбола Франции. Базовой датой возобновления назначено первое декабря этого года.

Похожее усиление карантинных мер прошло и в немецком футболе, однако руководство Бундеслиги ограничилось лишь запретом доступа на стадионы для болельщиков.

По состоянию на текущий момент, команды-участницы Кубка Франции проходят шестой раунд, где не принимают участие команды из "элитного" дивизиона страны. Уникальной парой, которая единственная успела сыграть свой матч стали Стад Ламентино и ЮС Сте Роз, завершившие игру со счетом 0:1 в пользу гостей.