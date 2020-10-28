Германия

В Германии ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

После консультации канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министрами федеральных земель было принято решение об ужесточении норм карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, которое коснется и спорта — сообщает Kicker.

Начиная с ноября все профессиональные соревнования, в том числе и матчи Бундеслиги, будут проходить без зрителей до нового распоряжения.

В первой Бундеслиге уже в ноябре, 1 и 2 числа, пройдут три матча шестого тура, которые однозначно состоятся при пустых трибунах. При этом матчи в пятницу и субботу (30 и 31 октября), которых запланировано 6, можно проводить со зрителями.

Правда, Шальке и Боруссия М уже объявили о том, что их поединки против Штутгарта и РБ Лейпциг соответственно уже пройдут без зрителей.

Ранее аналогичное решение было принято в чемпионате Швейцарии.