Франция

Легендарный вратарь Фабьен Бартез будет помогать готовить голкиперов клуба.

Тулуза и Фабьен Бартез заключили договор о сотрудничестве — сообщил официальный сайт клуба.

С 11 ноября и до окончания сезона-2020/21 легенда французского футбола будет консультантом по подготовке вратарей всех уровней, от юношеского до профессионального.

49-летний Бартез является воспитанником клуба и за свою карьеру выступал за Тулузу (26 матчей во всех турнирах), Марсель (254), Монако (190), Манчестер Юнайтед (139) и Нант (16).

В составе национальной сборной Франции он сыграл 87 матчей и принимал участие в финальных турниров чемпионатов мира (1998, 2002, 2006) и Европы (1996, 2000, 2004).

Чемпион мира и Европы, чемпион Франции и Англии (2) завершил профессиональную карьеру в 2007 году, а в 2010 году работал одним из тренеров вратарей сборной Франции.