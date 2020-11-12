Франция

Специалист сменил Стефана Жобара.

Бывший полузащитник Лиона, Труа и Тенерифе Давид Линарес стал новым тренером Дижона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 45-летним специалистом заключен до 2023 года. На данном посту он сменил Стефана Жобара.

Дижон является аутсайдером Лиги 1 и после 10 туров в активе команды всего четыре очка и последнее место в таблице.

Стоит отметить, что Линарес с 2005 по 2010 год выступал за Дижон (158 матчей, 6 голов).