Франция

Бразильский футболист по-прежнему желает выступать в каталонском клубе.

Неймар все еще заинтересован в своем трансфере в Барселону, сообщает Sport.Es.

По информации источника, футболист не хочет подписывать новый контракт с ПСЖ и готов вернуться в Испанию.

Ранее бразильский игрок неоднократно заявлял о желании вернуться в Барселону, но в силу разных причин этот переход не состоялся. Ради возвращения на Камп Ноу футболист даже был готов на существенное снижение зарплаты.

Значительную часть нынешнего сезона Неймар пропустил из-за травм и дисквалификаций. В общей сложности игрок пропустил 7 из 13 матчей сезона во всех турнирах. Бразилец провел в составе парижан 6 игр, в которых забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Барселона должна Неймару 44 миллиона евро.