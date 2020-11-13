Испания

История судебных разбирательств, в которой ни одна из сторон не желает уступать, продолжает набирать обороты.

Как сообщает испанское издание Marca, бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар заявил, что его экс-клуб — каталонская Барселона — должен выплатить ему 44 млн евро.

Адвокаты футболиста совершили заход на очередной виток судебных разбирательств, подав апелляцию на приговор игроку, который был вынесен в июле прошлого года одним из судов Барселоны, обязавшим Неймара выплатить его бывшему клубу компенсацию в размере 6,7 млн. евро.

В ответ, сторона бразильца требует от суда вынудить Барселону заплатить 43,65 млн евро, которые клуб отказался выплачивать ее клиенту в качестве бонуса за продление контракта, когда сам игрок в одностороннем порядке решил покинуть клуб, вступив в процесс переговоров с ПСЖ. При этом, как отмечает издание, Барселона провела выплаты некой части от этой суммы до момента непосредственного обращения французской команды по поводу трансфера.

Заявление с соответствующим иском было передано адвокатами Неймара в Верховный суд Каталонии.

В это же время, сама Барселона все отрицает: "Клуб полностью отклоняет иск игрока, который требовал выплаты в размере 43,65 миллиона евро, и полностью поддерживает иск со своей стороны, на основании которого игрок должен вернуть клубу 6,7 млн евро".

Изначально, судебные разбирательства начались в результате проблем с выплатой 26 млн евро, которые были согласованы между игроком и клубом в тот момент, когда Неймар продлил контракт с Барселоной до 2021 года, однако данный процесс был блокирован каталонцами, когда игрок совершил переход в ПСЖ летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Барселона требует от Неймара вернуть 10 миллионов евро, которые клуб переплатил игроку.

Неймар провел за каталонскую Барселону 186 игр, в которых отметился 105-ю забитыми мячами и 76-ю голевыми передачами.