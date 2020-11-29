Франция

Наставник действующих чемпионов Франции был недоволен игрой своей команды в ничейном поединке против Бордо.

Между двумя важными для себя поединками Лиги чемпионов УЕФА, французский ПСЖ проводил домашнюю игру в рамках 12-го тура на внутренней арене против жирондинского Бордо. "Красно-синие", пропустили быстрый мяч в стартовые 10 минут, после чего отыгрались к перерыву, но соперники сумели свести встречу к ничейному исходу за полчаса до ее завершения (2:2).

ПСЖ — Бордо 2:2 Видео гола и обзор матча

На послематчевой пресс-конференции наставник парижан Томас Тухель был раздосадован "отсутствием решимости и дисциплины" в действиях своих подопечных, а его слова приводит издание L’Équipe.

"Первый тайм мы контролировали полностью, — считает немецкий специалист, — Мы играли хорошо, потому что следовали изначальному плану, были достаточно дисциплинированными, достаточно сосредоточенными, создавали возможности.

У нас были шансы решить исход еще в первом тайме, но нам не хватало решимости в чужой штрафной, уверенности в последнем пасе. Затем, после перерыва, нас уже покинул настрой, силы и дисциплина. Мы перегорели в этот момент. Почему? У меня нет объяснения, я не вижу объективных причин для такой разницы в выступлениях. Непозволительно так отыгрывать матч любого уровня".

Тухеля спросили о состоянии игроков между матчами Лиги чемпионов, а также о их влиянии на отношение к матчам Лиги 1: "Это слишком простая отговорка. Мы начали хорошо, но не смогли довести дело до конца. После Монако я защищал команду. Сейчас, у меня нет поводов для этого, потому что у нас было три дня на восстановление, а после сегодняшнего — еще три дня. Проблема в отношении к делу. Вы знаете, что я всегда защищаю свою команду, когда есть на это причины. Сегодня их нет".

"У нас достаточно времени, чтобы восстановиться до Манчестера. Такие результаты трудно принять, но и из таких моментов, в частности, складывается сезон", — подытожил главный тренер парижан.

Матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ состоится в среду, 2 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.