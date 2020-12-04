Франция

В СМИ уверены в скором трансфере аргентинца.

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло утверждает, что нападающий Барселоны Лионель Месси будущем летом окажется в ПСЖ.

"Месси будет в ПСЖ в следующем году. Я не шучу. Месси будет в ПСЖ в следующем году", — написал журналист в своем Twitter.

Напомним, контракт аргентинского футболиста с каталонцами истекает в 2021 году, и игрок сможет вести переговоры с другими командами уже в январе будущего года.

Ранее нападающий ПСЖ Неймар заявил, что был бы счастлив играть в одной команде с Месси вновь.