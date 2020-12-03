Франция

Бразилец все еще хочет воссоединиться с Лео Месси.

Неймар выступал с Месси в Барселоне на протяжении четырех сезонов, после чего перебрался в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. Бразильцу было непросто в Париже и он неоднократно высказывал желание вернуться в Барселону и был готов пойти на серьезные финансовые потери.

После победы ПСЖ над МЮ в Лиге чемпионов 28-летний бразилец снова вспомнил об игре с Месси и выразил надежду, что в следующем сезоне они окажутся в одной команде.

"Больше всего мне хочется снова играть с Месси и иметь возможность снова наслаждаться игрой вместе с ним на поле. Лео может играть и вместо меня, я не против! Я обязательно хочу играть с ним в следующем году. Мы должны сделать это в следующем сезоне", — приводит слова Неймара ESPN.

Будущим летом у Лео Месси заканчивается контракт с Барселоной и сейчас нет никаких предпосылок, что соглашение будет продлено. Что касается Неймара, то его контракт с ПСЖ будет действовать до середины 2022 года.

Учитывая финансовый кризис клубов, вызванный пандемией, единственный реальный вариант для Неймара и Месси оказаться в одной команде — переход Лео в ПСЖ или Неймара в Барселону, если аргентинец все-таки продлит контракт.