Франция

Специалист летом получит статус свободного агента.

Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель не станет продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает Le Parisien.

Как информирует издание, специалист не хочет оставаться в клубе, даже если ему предложат новое соглашение.

Стоит отметить, что действующий контракт Тухеля с парижанами рассчитан до лета 2021 года. В его услугах заинтересован Манчестер Юнайтед.

Напомним, Тухель возглавил ПСЖ в 2018 году. При нем клуб дважды становился чемпионом Лиги 1 и доходил до финала Лиги чемпионов.

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