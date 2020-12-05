Специалист летом получит статус свободного агента.
Томас Тухель, Getty Images
05 декабря 2020, 14:50
Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель не станет продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает Le Parisien.
Как информирует издание, специалист не хочет оставаться в клубе, даже если ему предложат новое соглашение.
Стоит отметить, что действующий контракт Тухеля с парижанами рассчитан до лета 2021 года. В его услугах заинтересован Манчестер Юнайтед.
Напомним, Тухель возглавил ПСЖ в 2018 году. При нем клуб дважды становился чемпионом Лиги 1 и доходил до финала Лиги чемпионов.
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