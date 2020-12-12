Франция

Ответственная за показ матчей телерадиокомпания вынуждена прекратить работу.

Французская телекомпания Telefoot, которая ранее транслировала матчи Лиги 1 и Лиги 2, была вынуждена распустить персонал из-за финансовых проблем. Об этом сообщило немецкое издание Kicker со ссылкой на L'Équipe.

Данное событие может привести к тому, что поединки профессиональных команд Франции не будут показаны в прямом эфире, если ситуацию не удастся нормализовать.

По информации источника, о прекращении работы телевещателя и сокращении персонала сотрудникам компании Telefoot сообщил глава группы Mediapro, в состав которой входит транслятор, Жюльен Берго.

Впрочем, окончательная дата завершения работы еще не известна. Однако, вполне очевидно, что в случае неудачных переговоров с новыми партнерами, матчи Лиги 1 и Лиги 2 не будут доступны для просмотра широкой общественности.

Финансовые проблемы у группы Mediapro начались в результате пандемии коронавируса COVID-19, что переросло в судебный спор с руководством лиги относительно невыплаты платежа в размере 172,3 миллиона евро в качестве бонусов за подписание нового контракта. В августе 2020 года стороны заключили соглашение на четыре года, с размером доходной части лиги в 1,15 миллиарда евро.

Источники также утверждают, что еще в октябре ассоциация лиги (LFP) рассмотрела вопрос о расторжении контракта с транслятором. Сообщается также, что Mediapro не выплатила сумму в размере 152,5 миллиона евро за матчи в декабре.

Однако, по мнению французского издания, стороны конфликта должны в конечном итоге прийти к мировому решению вопроса по поводу выплат, но насчет дальнейшего сотрудничества лиги и телетранслятора L'Équipe выражает неуверенность.