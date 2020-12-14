Франция

Бразильца уносили с поля на носилках.

В рамках 14-го раунда французской Лиги 1 ПСЖ дома неожиданно проиграл Лиону (0:1).

Единственный гол в противостоянии записал на свой счет форвард Тино Кадевере на 35-й минуте.

На 90+8 минуте игры случился очень неприятный для парижан эпизод. Хавбек гостей Тиаго Мендеш жестко пошел в стык против Неймара, зажав тому ногу. Бразилец упал и без помощи носилок поле покинуть не смог. Арбитр, не без помощи VAR, показал Мендешу красную карточку.

Пока неизвестен характер травмы бразильца. Отметим, большую половину минувшего сезона Неймар пропустил из-за повреждений.

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