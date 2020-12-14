Франция

Форвард рассказал о дальнейших планах.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что обсуждает подписание нового контракта с клубом вместе с семьей.

"Мы принимаем все решения вместе — всей семьей. Я считаю, что это правильный подход. Семья помогает мне развиваться, благодаря ней я оказался там, где я сейчас.

Без семьи это было бы невозможно, ведь иногда возникают тяжелые моменты. В таких ситуациях видно, кто за тебя, и мои родители всегда меня поддерживают. Они направляют меня на верный путь. Мне с ними повезло", — цитирует Мбаппе COPA90 Football.

Напомним, действующий контракт французского футболиста с парижанами истекает в 2022 году. Ранее сообщалось, что клуб уже начал переговоры о продлении сделки.