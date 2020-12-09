Франция

Футболистов попытаются удержать в клубе.

Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи заявил, что клуб начал переговоры с форвардами клуба Килианом Мбаппе и Неймаром.

"Мы начали переговоры с Мбаппе и Неймаром по контрактам. Хотим сохранить их. Я уверен в успехе, потому что они хотят остаться в ПСЖ", — цитирует Аль-Хелайфи журналист Мохамед Бухафси в своем Twitter.

Текущий контракт Мбаппе действует до лета 2022 года. Соглашение Неймара с клубом также рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, ранее Неймар уже заявил, что не намерен покидать ПСЖ.

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