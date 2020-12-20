Франция

Еще летом французы просили у Барселоны 25 млн евро за голландца.

Лион выставил на трансфер форварда клуба Мемфиса Депая.

Французский клуб не хочет потерять 26-летнего голландца бесплатно следующим летом по истечении его действующего контракта. Лион отпустит Депая в тот клуб, который предложит за него 5 млн евро, сообщает Diario Sport со ссылкой на L’Équipe.

Во время последнего трансферного окна не утихали слухи о том, что Депая хотела подписать Барселона, однако Лион требовал у каталонского клуба 25 млн евро, и стороны не смогли согласовать сделку.

В текущем сезоне голландский нападающий забил 8 мячей и сделал 4 ассиста в 16 матчах Лиги 1.

Ранее Депай заявлял, что заинтересован переходом в каталонский клуб.