Франция

Форвард не отрицает, что заинтересован в трансфере.

Нападающий сборной Нидерландов и Лиона Мемфис Депай подтвердил, что все еще заинтересован в переходе в Барселону.

"Кто не хотел бы играть в Барселоне? Это одна из лучших команд в мире", — сказал Депай NOS.

Напомним, каталонцы хотели приобрести футболиста в прошедшее трансферное окно, но стороны не сумели договориться о цене в последний момент.

Ранее Депай заявлял, что, несмотря на всю информацию касательно Барселоны, он горд продолжать выступать за Лион.