Форвард не отрицает, что заинтересован в трансфере.
Мемфис Депай, getty images
12 ноября 2020, 08:59
Нападающий сборной Нидерландов и Лиона Мемфис Депай подтвердил, что все еще заинтересован в переходе в Барселону.
"Кто не хотел бы играть в Барселоне? Это одна из лучших команд в мире", — сказал Депай NOS.
Напомним, каталонцы хотели приобрести футболиста в прошедшее трансферное окно, но стороны не сумели договориться о цене в последний момент.
Ранее Депай заявлял, что, несмотря на всю информацию касательно Барселоны, он горд продолжать выступать за Лион.