Франция

Немецкий игрок может оказаться в Лиге 1.

ПСЖ намерен укрепить оборону в зимнее трансферное окно, приобретя у Челси центрального защитника Антонио Рюдигера, сообщает Le Parisien.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересовался лично главный тренер парижан Томас Тухель, так как видит в немце решение проблем в защите.

Отмечается, что Челси не станет препятствовать уходу игроку, ведь Рюдигер не имеет регулярной игровой практики в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что защитник может переехать в Италию, где в его услугах заинтересованы Ювентус и Милан.