Италия

Немецкий центрбек потерял место в старте Челси и открыт к переходу в другой клуб.

Центральный защитник Челси Антонио Рюдигер может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно и вернуться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, в подписании 27-летнего немца заинтересованы Ювентус и Милан, которые в данный момент находятся в поисках возможных вариантов усиления центральной линии обороны.

Опыт игры Рюдигера в чемпионате Италии, который он имеет благодаря выступлениям за Рому, увеличивает его шансы на возвращение в Серию А. Тем не менее, у Антонио есть два интересных варианта из АПЛ - Тоттенхэм и Вест Хэм.

Отметим, что тренерский штаб "пенсионеров" крайне редко предоставляет игровую практику Рюдигеру, поэтому готов к его продаже или аренде с обязательным правом выкупа. В текущем сезоне футболист провел всего 4 матча во всех турнирах, в которых результативными действиями отметиться не успел.