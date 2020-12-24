Нападающий попрощался со своим наставником.
Томас Тухель, getty images
24 декабря 2020, 22:59
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отреагировал на новость о том, что главный тренер команды Томас Тухель покидает свой пост.
"К сожалению, таков закон футбола, но время, которое вы провели здесь, не будет забыто.
Вы вписали прекрасную строчку в историю клуба, и я благодарю вас, тренер", — написал Мбаппе в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что на место уволенного немецкого специалиста придет экс-менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино.