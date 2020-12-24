Франция

Нападающий попрощался со своим наставником.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отреагировал на новость о том, что главный тренер команды Томас Тухель покидает свой пост.

"К сожалению, таков закон футбола, но время, которое вы провели здесь, не будет забыто.

Вы вписали прекрасную строчку в историю клуба, и я благодарю вас, тренер", — написал Мбаппе в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что на место уволенного немецкого специалиста придет экс-менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино.