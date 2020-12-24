Франция

Стали известны возможные детали соглашения французского гранда с аргентинским специалистом.

Экс-наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино, вероятно, сменит Томаса Тухеля на посту главного тренера ПСЖ.

Как сообщает L’Équipe, аргентинец согласовал с французским клубом контракт сроком до 2023 года. Вместе с ним в ПСЖ придут как минимум два ассистента – Хесус Перес и Мигель Д’Агостино.

Отметим, что Тухель возглавил парижан в 2018 году и выиграл с клубом 6 трофеев, включая два чемпионских титула.

На сегодняшний день ПСЖ идет на 3-м месте в чемпионате Франции, отставая на одно очко от Лиона и Лилля. В 1/8 финала Лиги чемпионов в результате жеребьевки ПСЖ встретится с Барселоной.