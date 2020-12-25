Франция

Датчанин может переехать в Париж.

Руководство ПСЖ может в зимнее трансферное окно приобрести полузащитника Интера Кристиана Эриксена, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, видеть в команде датчанина хочет Маурисио Почеттино, который, по сообщениям СМИ, в ближайшее время станет во главе парижан.

Напомним, Эриксен играл под руководством Почеттино в Тоттенхэме в течение шести сезонов, проведя 255 поединков.

Также известно, что Интер не станет препятствовать уходу игрока. Ранее главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте заявил, что желает Эриксену всего наилучшего в будущем.