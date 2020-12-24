Италия

Интер выставил датского хавбека на трансфер.

Главный тренер Интера Антонио Конте высказался о будущем полузащитника Кристиана Эриксена в своей команде. Итальянский специалист подтвердил, что 28-летний датчанин намерен сменить клубную прописку, поэтому находится в поисках нового места продолжения своей карьеры.

"Я хочу пожелать Кристиану всего наилучшего. Он поступил правильно, когда честно признался, что хочет покинуть Интер. Порой происходит так, что тренер принимает одну сторону, а менеджеры – другую, но всегда все решается по взаимному согласию".

"Мы оцениваем ситуаций с менеджерами, и мнения часто совпадают. Затем разговариваем с футболистом, который отвечает нам "да" или "нет". Минувшим летом Эриксен говорил нам "нет". Мне очень жаль, что в СМИ мне приходится слышать ложную информацию", – приводит слова Конте Calciomercato.

Напомним, ранее спортивный директор Интера Бетте Маротта подтвердил, что клуб готов расстаться с полузащитником Кристианом Эриксеном.

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