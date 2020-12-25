Франция

Парижане продолжают выбирать будущего наставника.

Руководство ПСЖ рассматривает различные варианты на замену Томасу Тухелю, который был уволен с поста главного тренера команды.

Как сообщает Sky Sport Italia, среди претендентов на эту должность, среди прочего, боссы клуба рассматривают Тиаго Мотту и Массимилиано Аллегри.

Отмечается, что главным претендентом на эту должность остается экс-наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

Ранее стала известна сумма, которую Томас Тухель и его штаб получат за досрочное прекращение действия контракта.