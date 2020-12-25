Парижане продолжают выбирать будущего наставника.
Массимилиано Аллегри, getty images
25 декабря 2020, 17:25
Руководство ПСЖ рассматривает различные варианты на замену Томасу Тухелю, который был уволен с поста главного тренера команды.
Как сообщает Sky Sport Italia, среди претендентов на эту должность, среди прочего, боссы клуба рассматривают Тиаго Мотту и Массимилиано Аллегри.
Отмечается, что главным претендентом на эту должность остается экс-наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино.
Ранее стала известна сумма, которую Томас Тухель и его штаб получат за досрочное прекращение действия контракта.