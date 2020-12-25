Франция

Руководство парижского клуба уволило немца, не дождавшись полгода до истечения контракта.

Руководство Пари Сен-Жермен отправило в отставку главного тренера первой команды Томаса Тухеля, решив не дожидаться истечения его контракта летом 2021 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, досрочное расторжение контракта с немецким специалистом обойдется действующему чемпиону Франции в "кругленькую" сумму.

По информации источника, боссам ПСЖ придется выплатить Тухелю 6 миллионов евро компенсации за увольнение.

Ранее сообщалось, что сменщиком Томаса Тухеля в ПСЖ станет Маурисио Почеттино, последним местом работы которого является Тоттенхэм, при этом никак переговоров с Массимилиано Аллегри не было.

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