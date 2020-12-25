Руководство парижского клуба уволило немца, не дождавшись полгода до истечения контракта.
Томас Тухель, Getty Images
25 декабря 2020, 15:59
Руководство Пари Сен-Жермен отправило в отставку главного тренера первой команды Томаса Тухеля, решив не дожидаться истечения его контракта летом 2021 года.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, досрочное расторжение контракта с немецким специалистом обойдется действующему чемпиону Франции в "кругленькую" сумму.
По информации источника, боссам ПСЖ придется выплатить Тухелю 6 миллионов евро компенсации за увольнение.
Ранее сообщалось, что сменщиком Томаса Тухеля в ПСЖ станет Маурисио Почеттино, последним местом работы которого является Тоттенхэм, при этом никак переговоров с Массимилиано Аллегри не было.
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