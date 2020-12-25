Франция

Форвард Боян Кркич может продолжить карьеру во Франции.

Боян Кркич готов вернуться в Европу и сейчас находится во Франции — сообщает AS.

Контракт 30-летнего вингера с Монреаль Импакт завершается 31 декабря 2020 года, и Боян не намерен оставаться в МЛС в команде, которую возглавляет Тьерри Анри.

Интерес к Кркичу проявляют несколько клубов Лиги 1, но в данный момент он ближе всего к подписанию контракта с Сент-Этьеном.

Кркич, сыгравший 1 матч за национальную сборную Испании (0 голов) выступал в составе Барселоны (163 матча во всех турнирах, 41 гол), Ромы (37, 7), Милана (27, 3), Аякса (32, 5), Сток Сити (85, 16), Майнца (11, 1), Алавеса (15, 1) и Монреаль Импакт (29, 7).

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