Франция

Аргентинец может сменить Турин на Париж.

Руководство ПСЖ рассматривает вариант с приобретением у Ювентуса нападающего Пауло Дибалы, сообщает Calciomercato.

По данным источника, купить аргентинского футболиста попросил Маурисио Почеттино, который, по сообщениям СМИ, вскоре станет во главе парижан.

Известно, что Дибала и Ювентус ведут активные переговоры о продлении действующего контракта, но сделка все еще не была достигнута.

Ранее сам футболист высказал свое мнение вокруг спекуляций о новом соглашении с туринцами.