Аргентинец может сменить Турин на Париж.
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27 декабря 2020, 06:54
Руководство ПСЖ рассматривает вариант с приобретением у Ювентуса нападающего Пауло Дибалы, сообщает Calciomercato.
По данным источника, купить аргентинского футболиста попросил Маурисио Почеттино, который, по сообщениям СМИ, вскоре станет во главе парижан.
Известно, что Дибала и Ювентус ведут активные переговоры о продлении действующего контракта, но сделка все еще не была достигнута.
Ранее сам футболист высказал свое мнение вокруг спекуляций о новом соглашении с туринцами.