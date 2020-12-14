Италия

Форвард рассказал о ситуации вокруг контракта.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала высказал свое мнение о вероятном продлении сделки с клубом.

"О продлении контракта с клубом было сказано много лжи. Мой агент длительное время находился в Турине, ему никто не звонил. Меня разочаровывают разговоры о том, что все дело в деньгах. Было бы лучше, если бы можно было сказать правду, разговор о финансах в нынешней ситуации настраивает болельщиков против меня, учитывая всю мою любовь к Ювентусу.

Я люблю Ювентус. Я всегда говорил, что хочу остаться в Турине. У меня хорошие отношения с фанатами, и все эти слухи были для того, чтобы настроить людей против меня", — цитирует Дибалу Sky Italia.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет обменять Дибалу на хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.