Франция

Аргентинский наставник стал во главе парижан.

Официальный Twitter ПСЖ сообщает, что новым главным тренером команды стал экс-менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

Напомним, аргентинский наставник оставался без работы с ноября 2019-го года. СМИ сообщали, что контракт тренера с клубом будет действовать до 2023-го года.

К слову, Почеттино вернулся в стан парижан спустя 17 лет. С 2001 по 2003 год менеджер защищал цвета команды в качестве футболиста.

Известно, что ранее ПСЖ досрочно прекратил сотрудничество с Томасом Тухелем, который руководил командой с 2018-го года.