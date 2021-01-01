Франция

Сообщается, что аргентинец прибудет в Париж уже сегодня, 1 января.

Экс-наставник Эспаньола и Тоттенхэма Маурисио Почеттино возглавит Пари Сен-Жермен.

По информации RMC Sport, аргентинец прибудет в столицу Франции в эту пятницу вместе со своим штабом. Стороны подпишут контракт в течение ближайших выходных и уже в воскресенье Почеттино проведет свою первую тренировку в ПСЖ.

Напомним, что бывший тренер "шпор" оставался без работы с момента увольнения из Тоттенхэма в ноябре 2019 года. ПСЖ на этой неделе официально объявил о прекращении сотрудничества с тренером Томасом Тухелем.

Сообщалось, что контракт Почеттино будет рассчитан до 2023 года.