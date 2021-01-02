Франция

Аргентинец прокомментировал свое возвращение в Париж.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился своими эмоциями после назначения на новую должность.

Я очень счастлив стать новым тренером ПСЖ, для меня это большая честь. Я благодарю руководство клуба за веру в меня.

"Как вы знаете, этот клуб всегда занимал особое место в моем сердце. У меня остались фантастические воспоминания, особенно об уникальной атмосфере Парк де Пренс. Сегодня я возвращаюсь в клуб с большим честолюбием и скромностью, но при этом мне очень не терпится приступить к работе с игроками, которые являются одними из самых талантливых в мире.

У этой команды фантастический потенциал, и я сделаю все, что в моих силах, со своими игроками, чтобы улучшить результаты ПСЖ во всех соревнованиях. Мы также сделаем все возможное, чтобы придать этой команде боевой и атакующий стиль игры, который всегда любили фанаты ПСЖ", — цитирует Почеттино официальный сайт клуба.

Отметим, что в качестве игрока Почеттино выступал за ПСЖ с 2001 по 2003 год, забил 6 голов в 95 матчах и даже был капитаном команды.