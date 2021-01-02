Франция

Аргентинский наставник вернулся в Париж спустя 17 лет.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал назначение Маурисио Почеттино на должность главного тренера команды.

"Мы с удовольствием приветствуем Маурисио Почеттино на посту главного тренера первой команды. Я горжусь тем, что наш бывший капитан возвращается в клуб, который всегда оставался его домом.

Возвращение Маурисио идеально соответствует нашим амбициям и знаменует собой открытие новой главы в истории нашего клуба – главы, которая, уверен, порадует наших фанатов", — сказал Аль-Хелайфи официальному сайту ПСЖ.

Ранее своими эмоциями от возвращения в парижский клуб поделился сам аргентинский специалист.