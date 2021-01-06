Франция

Аргентинец не стал исключать трансфер соотечественника.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал слухи вокруг трансфера нападающего Барселоны Лионеля Месси.

"Месси в нашем клубе? Если быть честным, то мы не обсуждали это с руководством. Сейчас это лишь трансферные слухи, а суть в том, что я только начал работать во французском клубе.

Конечно, ПСЖ приветствует любого топ-игрока, который усилит команду. В клубе всегда внимательно следят за трансферными возможностями", — цитирует Почеттино L’Equipe.

Ранее аргентинский специалист высказал свое мнение о вероятном сотрудничестве с полузащитником Кристианом Эриксеном.