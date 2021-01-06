Франция

Аргентинский тренер прокомментировал слухи о переходе полузащитника.

Кристиан Эриксен не прижился в Интере и может стать первым подписанием Маурисио Почеттино в Пари Сен-Жермен.

Аргентинский тренер не дал конкретного ответа относительно данного трансфера, но отметил, что все возможности рассматриваются.

"Сейчас не время комментировать слухи, мы приехали всего несколько дней назад.

Мы следим за выздоровлением наших травмированных игроков, мы разговариваем с Леонардо (спортивным директором), и это правда, что такой клуб, как ПСЖ, рассматривает все возможности, которые у него есть, тем более в этот сложный период", — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, что также Эриксен может вернуться в Тоттенхэм на правах аренды.