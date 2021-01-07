Аргентинец высказал свое мнение о форме игрока.
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07 января 2021, 20:27
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал выступление нападающего Килиана Мбаппе после игры против Сент-Этьена (1:1).
"Килиан, как и все остальные, нуждается в улучшении своего уровня. Он должен быть разочарован итогом, потому что мы не выиграли, и он всегда может добиться большего. Однако отношение у него было хорошее. Я доволен тем, что он сделал в поединке", — сказал Почеттино после матча.
На сегодняшний день ПСЖ занимает вторую строчку во французской Лиге 1, отставая от лидирующего Лиона на 3 очка
Ранее Почеттино высказал свое мнение о своем дебютном поединке во главе парижан.