Франция

Наставник парижского гранда поделился мыслями о своем первом поединке во главе клуба.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с Сент-Этьеном (1:1) в рамках 18-м туре Лиги 1.

Данный поединок стал для парижан первым под руководством аргентинского специалиста.

"Конечно, я немного разочарован, потому что мы ПСЖ и должны побеждать. Но у нас было всего 3 дня на подготовку. Довольно много вещей мы должны улучшить, поработать над ними.

Мы не рассчитывали на такой результат, но Сент-Этьен его заслужил. Нам нужно прибавлять. Мы пытались применить на практике разные концепции, и я рад, что игроки попытались сделать это. Я доволен их действиями и отношением к делу. Нам нужно прибавлять в игре с мячом", – приводит слова Почеттино Goal.

На сегодняшний день ПСЖ занимает вторую строчку во французской Лиге 1, отставая от лидирующего Лиона на 3 очка.

Ранее главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал слухи вокруг трансфера нападающего Барселоны Лионеля Месси.