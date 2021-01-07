Франция

Похоже, датчанина в Париже не будет.

Руководство ПСЖ не станет в зимнее трансферное окно приобретать полузащитника Интера Кристиана Эриксена, сообщает ESPN.

По данным источника, парижане рассматривали вариант с датчанином на фоне прихода Маурисио Почеттино, но в клубе решили отказаться от потенциальных услуг хавбека.

Ранее свое мнение о вероятном приходе Эриксена высказал сам менеджер команды, не став отрицать вероятность трансфера.

Известно, что руководители Интера подтвердили, что не намерены больше удерживать полузащитника в команде.