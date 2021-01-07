Франция

Хавбек поделился мнением о форме команды.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба прокомментировал текущие выступления его команды.

"Сейчас мы находимся в хорошем положении. У нас нет времени разочаровываться. Это сложно и будет сложно и дальше. Надеюсь, поражение от Манчестер Сити поможет нам добиться положительного результата в следующих играх.

Игра за Манчестер Юнайтед — это непросто, никогда не будет легко, но это делает победы красивее. Это все, что мы хотим. Это то, чего хочет болельщик, это то, чего хочет команда, этого хотят все. Клуб построен на победах и больших вещах", — сказал Погба MUTV.

Ранее свое мнение о целях французского футболиста высказал главный тренер команды Оле-Гуннар Солскьяер.