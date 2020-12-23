Англия

Наставник "красных дьяволов" поделился мнением о французе.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер считает, что завоевание трофеев позволит клубу удержать французского полузащитника Поля Погба.

"В Манчестер Юнайтед всегда хотят выигрывать титулы. Чем больше трофеев завоевываешь, тем больше игроков хотят играть за тебя, после чего ты ставишь себе более высокую планку.

Такова потребность игроков. Мы хотим, чтобы они совершенствовались, становились все лучше и лучше. Поль провел здесь некоторое время, конечно, он хочет выигрывать больше трофеев.

Завоевание трофеев зависит от нас, затем мы посмотрим, кто будет частью команды в будущем", – цитирует норвежца ESPN.

Ранее наставник "красных дьяволов" заявлял, что Маркус Рашфорд может стать легендой Манчестер Юнайтед.