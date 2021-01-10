Менеджер высказался о матче против Бреста.
Маурисио Почеттино, getty images
10 января 2021, 10:30
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал свою первую победу во главе команды над Брестом (3:0).
"Мы довольны результатом, мы довольны своим достижением всех игроков, мы достигли его благодаря выполнению всех функций.
Мбаппе? Он хорошо развит. У него были шансы, и жаль, что он не смог забить. Но он действительно провел отличный матч.
Теперь мы надеемся провести следующий хороший матч против Марселя, чтобы создать себе хорошие условия в турнирной таблице чемпионата. Конечно, каждый раз, когда мы играем с Марселем, мы обязаны побеждать ", — цитирует Почеттино Canal +.
На данный момент ПСЖ идет на втором месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 39 очков. Отставание от лидирующего Лиона составляет одно очко.
Ранее сообщалось, что аргентинский специалист хочет видеть в команде нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро.