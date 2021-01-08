Франция

Аргентинец является приоритетом для коуча.

Нападающий Манчестер Сити и сборной Аргентины Серхио Агуэро летом может перейти в ПСЖ.

По информации Late Football Club, главный тренер парижан Маурисио Почеттино хочет видеть форварда в клубе.

Более того, Агуэро является приоритетом для ПСЖ в летнее трансферное окно, а контракт его с Сити заканчивается летом 2021 года.

В текущем сезоне Агуэро потерял место в основе "горожан" из-за травмы. На его счету пять выходов на поле в АПЛ.

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