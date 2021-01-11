Франция

Французы намерены вернуть игрока в родную страну.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба стал приоритетной целью ПСЖ на будущее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По данным источника, главный тренер парижан Маурисио Почеттино заявил руководству, что хавбек возглавляет его список желаемых игроков.

Также СМИ отмечали, что аргентинский специалист хотел бы видеть в команде своего соотечественника и лидера Барселоны — Лионеля Месси.

Ранее сам Погба высказал свое мнение о нынешней форме и выступлениях за Манчестер Юнайтед.