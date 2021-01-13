Франция

Финансовая ситуация парижан оставляет желать лучшего.

ПСЖ потерял 125 миллионов евро по итогам сезона-2019/20, рискуя получить еще большие убытки по итогам нынешней кампании, сообщает Le Parisien со ссылкой на KPMG.

По данным источника, досрочное завершение чемпионата в прошлом розыгрыше критически повлияло на финансовую составляющую клуба.

Кроме того, отсутствие болельщиков в текущем сезоне и разрыв контракта телевизионных трансляций матчей Лиги 1 могут привести к тому, что в конце текущего чемпионата убытки составят от 200 до 300 миллионов евро.

Отмечается, что клуб сократил рабочую неделю более чем 400 сотрудникам, а также намерен провести переговоры с футболистами о сокращении зарплат.

Ранее сообщалось, что парижане готовы рассмотреть предложения о продаже нападающего Килиана Мбаппе.